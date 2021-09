Cadillac Cadillac Cadillac, Gironde Journées européennes du patrimoine au domaine de Sanches Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Journées européennes du patrimoine au domaine de Sanches Cadillac, 19 septembre 2021, Cadillac. Journées européennes du patrimoine au domaine de Sanches 2021-09-19 10:00:00 – 2021-09-19 13:00:00

Cadillac Gironde Rien de mieux qu'une journée européenne du patrimoine pour découvrir la biodiversité du domaine de Sanches, dont Corentin Sauvaget vous contera l'histoire +33 6 86 06 44 78

Détails Catégories d’évènement: Cadillac, Gironde Autres Lieu Cadillac Adresse Ville Cadillac lieuville 44.63663#-0.32045