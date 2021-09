Bois-Héroult Bois-Héroult Bois-Héroult, Seine-Maritime Journées Européennes du Patrimoine au Domaine de Bois-Héroult Bois-Héroult Bois-Héroult Catégories d’évènement: Bois-Héroult

Seine-Maritime

2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18 18:00:00
Bois-Héroult Seine-Maritime

Bois-Héroult Seine-Maritime Bois-Héroult Visite libre du parc, exposition : sur invitation du Frac Rouen Normandie et dans le cadre de Voisins de campagne, exposition des oeuvres d’Elina Brotherus.

