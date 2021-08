Journées européennes du patrimoine au collège Pasteur Caen, 18 septembre 2021, Caen.

Journées européennes du patrimoine au collège Pasteur 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 Collège Pasteur 16, rue Pasteur

Caen Calvados

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le collège Pasteur ouvre ses portes.Visite libre du collège Pasteur et de son exposition “D’hier et d’aujourd’hui”Samedi de 14h à 18hContrôle vigipirate visuel à l’entrée du siteVisites commentées du collège Pasteur

Des collégiens et enseignants du collège Pasteur proposent de (re)découvrir son histoire et ses secrets par le biais d’une exposition et de visites commentées qui expliqueront sa configuration et son architecture.Samedi : toutes les 30 minutes entre 14h et 17h6 personnes par visiteRéservation obligatoire à dc.patrimoine@caen.fr, à partir du 8 septembreConfirmation renvoyée le 16 sept. 19h au plus tard

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – François Decaëns

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le collège Pasteur ouvre ses portes.

Visite libre du collège Pasteur et de son exposition “D’hier et d’aujourd’hui”