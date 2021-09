Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU CIMETIERE TERRE-CABADE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Sur inscription Rendez-vous pour la 38 ème édition des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème: patrimoine pour tous ! animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr Le cimetière des illustres toulousains. VISITE PROMENADE Organisation du site, personnalités historiques de Toulouse, tombes et décors remarquables, anecdotes. Samedi et dimanche de 10h30 à 11h30

