Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Visites libres gratuites de 10h à 18h samedi et dimanche.

• Visite du château Renaissance : Perle architecturale du XVIe siècle aux cuisines uniques, 1000m² à découvrir de l’étage aux deux niveaux de sous-sols !

• Jeu gratuit pour les enfants pendant la visite

• Exposition des peintures et sculptures de Franck Ayroles, en présence de l’artiste dimanche.

• Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans pour accéder au château

