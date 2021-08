Journées Européennes du Patrimoine au Château du Clos de Vougeot Vougeot, 18 septembre 2021, Vougeot.

Journées Européennes du Patrimoine au Château du Clos de Vougeot 2021-09-18 – 2021-09-19

Vougeot Côte-d’Or Vougeot

2.5 2.5 EUR Journées Européennes du Patrimoine 2021

VISITE LIBRE & VISITE GUIDÉE

Rendez-vous les samedi 18 & dimanche 19 septembre 2021 au Château du Clos de Vougeot pour les Journées Européennes du Patrimoine !

Au programme de ces deux jours :

Samedi 18 septembre :

– Visite libre (de 9h30 à 17h30 sans interruption)

– Visite visite guidée (départ à 10h30 et 14h30 le samedi et le dimanche en français / 11h30 et 15h30 en anglais.

– Déambulation musicale sur le parvis et dans l’enceinte du château avec Patrick Gutrin (guitare et chant), Dominique Remoissnet (chant) et Chirstian Codfert (guitare).

– Ouverture de l’exposition Le Vin et la tapisserie dans le Grand Cellier

– Exposition du “Vin et des Dieux” à retrouver dans l’ancien dortoir des frères convers.

Dimanche 19 septembre :

– Visite libre (de 9h30 à 17h30 sans interruption)

– Visite visite guidée (départ à 10h30, 14h30 et à 16h30 le samedi et le dimanche en français / 11h30 et 15h30 en anglais.

– Déambulation musicale sur le parvis et dans l’enceinte du château avec Patrick Gutrin (guitare et chant), Dominique Remoissnet (chant) et Chirstian Codfert (guitare).

– Exposition Le vin et la tapisserie

– 15h30 : démonstration d’une pressée dans la cuverie du château

TARIFS

Adulte : tarif réduit visite libre et visite guidée : 5€

Enfant et étudiants : 2€50

Moins de 8 ans : gratuit

(Possibilité d’achat des billets à l’accueil du château).

HORAIRES

Samedi 18 septembre : ouverture le de 9h30 à 17h (fermeture de la billetterie à 16h30) sans interruption. Visite libre tout au long de la journée.

Dimanche 19 septembre : ouverture de 9h30 à 18h (fermeture de la billetterie à 17h30). Visite libre tout au long de la journée.

PASS SANITAIRE

À partir du 21 juillet, les visiteurs du Château du Clos de Vougeot sont tenus de présenter à l’accueil une preuve de non contamination au Covid : attestation de vaccination complète, test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 heures, résultat d’un test RT-PCR positif, d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois, attestant du rétablissement du Covid. Il pourra être présenté au format papier ou numérique à partir de l’application Tousanticovid.

dernière mise à jour : 2021-07-30 par