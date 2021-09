Journées Européennes du Patrimoine au Château de Viven Viven, 19 septembre 2021, Viven.

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Viven 2021-09-19 – 2021-09-19

Viven Pyrénées-Atlantiques Viven

A 10h15 et 16h30 : visites guidées des dépendances et jardins par Olivier Rouvreau (arboriste de renom, spécialiste en Art Topiaire pour les jardins) et Jeanne-Emma Graciet pour les dépendances et les nouveaux travaux. Durée : 2h ou plus. Possibilité de visites libres, horaires à votre convenance avec documents. Possibilité de pique-nique (tables et chaises à réserver).

A 11h : Viven, un parcours initiatique. Conférence d’Alexis Ichas (historien membre de l’académie de Béarn). Le château de Viven cache des symboles dont le sens est sujet à interprétations. Découverte de ces symboles et s’en faire une idée.

Signatures des derniers ouvrages de Nicolas Nikitine et de Jacques Roux.

A 19h : apéritif concert (libre participation) de Patrick Diaz, guitariste chanteur. Jazz des années 40 à 60 et répertoire des années latino.

+33 6 86 48 60 97

Château de Viven

