Journées Européennes du Patrimoine au Château de Tennessus 2021-09-18 – 2021-09-19 Château de Tennessus 1 Lieu Dit Tenessus

Amailloux Deux-Sèvres Amailloux EUR 5 Visite libre de sept pièces du château-fort de Tennessus.

Visite libre – Tout public ( de 4 à 80 ans) +33 5 49 95 50 60

