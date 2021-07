Journées européennes du patrimoine au château de Saint Eustache la Forêt Saint-Eustache-la-Forêt, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Eustache-la-Forêt.

Journées européennes du patrimoine au château de Saint Eustache la Forêt 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-18 17:00:00

Saint-Eustache-la-Forêt Seine-Maritime Saint-Eustache-la-Forêt

Château de saint Eustache, Hier et aujourd’hui.

Encouragés par le succès rencontré en 2020 lors de la première ouverture du Château de Saint Eustache au public, nous avons décidé de renouveler cette formidable expérience.

Cette année, l’histoire sera à l’honneur et les visiteurs pourront laisser libre cours à leur soif de découvertes, au travers des archives de la maison qui se transmettent entre les propriétaires successifs et ce, depuis 1750 !Ils découvriront notamment qu’André CAPLET, grand compositeur né au Havre, a séjourné dans ce Château, au début du XXè siècle et qu’il y composa une célèbre Messe à trois voix dite « des Petits Chanteurs de Saint Eustache la Forêt ».

Une sélection de plantes de la pépinière de St Eustache, pourrait séduire les amoureux de jardin… Et peut-être les visiteurs voudront-ils déguster un gâteau au chocolat faits dans les cuisines du château?

+33 6 28 89 49 98

dernière mise à jour : 2021-07-18 par