Journées Européennes du Patrimoine au Château de Ricquebourg Ricquebourg, 19 septembre 2021

Visites guidées et libres (intérieur et extérieur) / Stand de boissons et de crêpes avec les jeunes du Rotaract de Noyon.

Cette année, nous vous invitons à découvrir les travaux en cours dans le cadre de la mission Bern !

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

+33 6 83 10 42 07

