Montreuil-sur-Loir Montreuil-sur-Loir Maine-et-Loire, Montreuil-sur-Loir JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE MONTREUIL Montreuil-sur-Loir Montreuil-sur-Loir Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montreuil-sur-Loir

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE MONTREUIL Montreuil-sur-Loir, 18 septembre 2021, Montreuil-sur-Loir. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE MONTREUIL 2021-09-18 – 2021-09-19

Montreuil-sur-Loir Maine-et-Loire Montreuil-sur-Loir Construit en 1845, œuvre du célèbre architecte angevin René Hodé, le Château de Montreuil domine la Vallée du Loir, qui coule en bas du parc, et la forêt de Boudré. Chapelle du XIVème siècle et pigeonnier du XVIème. – Accès libre à l’extérieur uniquement, le samedi et le dimanche de 14h à 18h

– 6 rue de Tiercé

– Gratuit Venez découvrir le Château de Montreuil +33 6 07 50 44 23 Construit en 1845, œuvre du célèbre architecte angevin René Hodé, le Château de Montreuil domine la Vallée du Loir, qui coule en bas du parc, et la forêt de Boudré. Chapelle du XIVème siècle et pigeonnier du XVIème. – Accès libre à l’extérieur uniquement, le samedi et le dimanche de 14h à 18h

– 6 rue de Tiercé

– Gratuit dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montreuil-sur-Loir Autres Lieu Montreuil-sur-Loir Adresse Ville Montreuil-sur-Loir lieuville 47.6089#-0.40709