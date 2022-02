Journées Européennes du Patrimoine au château de Montigny-sur-Aube Montigny-sur-Aube Montigny-sur-Aube Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Montigny-sur-Aube

Journées Européennes du Patrimoine au château de Montigny-sur-Aube Montigny-sur-Aube, 17 septembre 2022, Montigny-sur-Aube. Journées Européennes du Patrimoine au château de Montigny-sur-Aube Château de Montigny-sur-Aube 2 rue de l’Eglise Montigny-sur-Aube

2022-09-17 12:00:00 – 2022-09-18 18:30:00 Château de Montigny-sur-Aube 2 rue de l’Eglise

Montigny-sur-Aube Côte-d’Or Montigny-sur-Aube EUR Depuis plus de 10 ans, le château de Montigny-sur-Aube est au rendez-vous des journées européennes du patrimoine. PATRIMOINE :

– Visite libre des extérieurs du château (parc, vergers-potagers, espace Harry Truman et exposition du savoir-faire des jardiniers au XIX ) et sa chapelle renaissance. GASTRONOMIE

– La ferme-auberge “A La Table Des Jardiniers” vous propose de déjeuner dans l’orangerie ou en terrasse,. Il est recommandé de réserver votre “coffret fraîcheur” concocté avec les produits des vergers-potagers et du jardin productif sur www.chateaudemontigny.com avant votre venue (places limitées). – Les deux jours, de 12h à 18h30 possibilité de déguster les desserts du jour à partir des fruits du moment dans l’après-midi ; AGRICULTURE

– Vente au cours des deux journées des produits issus des vergers-potagers : miel, nougat, pain d’épices … INFORMATIONS PRATIQUES

– Entrée des visiteurs: 2 rue de l’Eglise – 21520 Montigny-sur-Aube

– Horaires d’ouverture : samedi 17 septembre 2022 et dimanche 18 septembre 2022 de 12h à 18h30. – Tarifs Entrée : Adultes : 8,00€ / personne ; Exceptionnellement gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans pendant les deux jours. info@chateaudemontigny.com Depuis plus de 10 ans, le château de Montigny-sur-Aube est au rendez-vous des journées européennes du patrimoine. PATRIMOINE :

– Visite libre des extérieurs du château (parc, vergers-potagers, espace Harry Truman et exposition du savoir-faire des jardiniers au XIX ) et sa chapelle renaissance. GASTRONOMIE

– La ferme-auberge “A La Table Des Jardiniers” vous propose de déjeuner dans l’orangerie ou en terrasse,. Il est recommandé de réserver votre “coffret fraîcheur” concocté avec les produits des vergers-potagers et du jardin productif sur www.chateaudemontigny.com avant votre venue (places limitées). – Les deux jours, de 12h à 18h30 possibilité de déguster les desserts du jour à partir des fruits du moment dans l’après-midi ; AGRICULTURE

– Vente au cours des deux journées des produits issus des vergers-potagers : miel, nougat, pain d’épices … INFORMATIONS PRATIQUES

– Entrée des visiteurs: 2 rue de l’Eglise – 21520 Montigny-sur-Aube

– Horaires d’ouverture : samedi 17 septembre 2022 et dimanche 18 septembre 2022 de 12h à 18h30. – Tarifs Entrée : Adultes : 8,00€ / personne ; Exceptionnellement gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans pendant les deux jours. Château de Montigny-sur-Aube 2 rue de l’Eglise Montigny-sur-Aube

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Montigny-sur-Aube Autres Lieu Montigny-sur-Aube Adresse Château de Montigny-sur-Aube 2 rue de l'Eglise Ville Montigny-sur-Aube lieuville Château de Montigny-sur-Aube 2 rue de l'Eglise Montigny-sur-Aube Departement Côte-d'Or

Journées Européennes du Patrimoine au château de Montigny-sur-Aube Montigny-sur-Aube 2022-09-17 was last modified: by Journées Européennes du Patrimoine au château de Montigny-sur-Aube Montigny-sur-Aube Montigny-sur-Aube 17 septembre 2022 Côte-d'Or Montigny-sur-Aube

Montigny-sur-Aube Côte-d'Or