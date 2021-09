Mauvezin Mauvezin Hautes-Pyrénées, Mauvezin Journées Européennes du Patrimoine au Château de Mauvezin Mauvezin Mauvezin Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Mauvezin Hautes-Pyrénées Mauvezin A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir un site exceptionnel qui dominent les Baronnies.

Aux programmes des animations spécifiques seront proposées. Samedi 18 septembre :

Visite guidée à 11h, 15h et 16h30 Dimanche 19 septembre :

Visite guidée à 11h

De 15h à 18h : “Les Ribauds de Pacoy”

Exposition et explications sur les armes et armures.

Ateliers sur les armes de siège (reproduction miniature)

Combats

” El Dragon” :

Jonglerie, danse avec le feu

18h : Visite guidée en costume. Tarif : 4€

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Renseignements 05 62 39 10 27 – château.mauvezin65@wanadoo.fr chateau.mauvezin65@wanadoo.fr +33 5 62 39 10 27 http://mauvezin.ostau-bigordan.com/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par

