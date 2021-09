Larnagol Larnagol Larnagol, Lot Journées Européennes du Patrimoine au Château de Larnagol Larnagol Larnagol Catégories d’évènement: Larnagol

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Larnagol 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18 19:00:00

Visite guidée sur rendez-vous

Samedi 18 et dimanche19 septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h A l’Occasion des Journées du Patrimoine, les propriétaires du Château de Larnagol vous propose la découverte de ce monument historique. Edifié sur un éperon rocheux dominant le Lot, le château niché au centre du village est une place forte défensive dès le XIIe siècle. Le fief, d’abord propriété de Bertrand de Cardaillac, est transmis au début du XIIIe siècle aux Barasc puis par mariage à Raymond de Caussade. En 1638, Pierre de LAPORTE acquiert le Château en mauvais état. Ses descendants ayant développé leur fortune dans l’administration fiscale royale, façonnent l’image de la maison et des jardins. Ils la conserveront jusqu’en 1840. Raymond SUBES, ferronnier d’art de la première moitié du XXième, y a séjourné pendant 50 ans.

La totalité des bâtiments et des jardins sont inscrits au titre des Monuments Historiques.

Samedi 18 et dimanche19 septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

