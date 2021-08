JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE LA TOURLANDRY Chemillé-en-Anjou, 18 septembre 2021, Chemillé-en-Anjou.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE LA TOURLANDRY 2021-09-18 – 2021-09-18 Château de La Tourlandry Allée de Maillé

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

3 3 EUR Au Château de La Tourlandry, les Journées Européennes 2021 marcheront sur les pas de Napoléon III !

Visites intérieures conférence (départs toutes les heures), dans les salons d’exception du Second Empire sur le thème de la Révolution Industrielle.

Visites commentées en extérieurs dans les 3ha de jardin, avec une flânerie documentée sur les découvertes botaniques du XIXème siècle, et les sciences du vivant au sens large.

Et la visite libre, qui donne accès aux bâtiments d’enceinte, leur histoire “De Clovis à Napoléon III”, et son bar à thé, infusion et fleur.

DESCRIPTION SANITAIRE COVID 19 : Gel hydroalcoolique à disposition et masque obligatoire à l’intérieur du château.

Découvrez le château de la Tourlandry à travers des visites libres et commentées pour les Journées Européennes du Patrimoine.

reception@chateaudelatourlandry.fr +33 6 49 56 80 13 https://chateaudelatourlandry.fr/

