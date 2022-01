JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU CHATEAU DE GOULAINE Haute-Goulaine Haute-Goulaine Catégories d’évènement: Haute-Goulaine

Haute-Goulaine Loire-Atlantique EUR 7.5 Ce week-end est une nouvelle fois l’occasion de découvrir un patrimoine d’exception : un château de la Loire Renaissance, construit à la fin du XVe siècle. Visite guidée (le samedi) et libre. Animations

SAMEDI 17 (14h-18h30) ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE (10h-19h), AU CHÂTEAU DE GOULAINE Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi de 14h à 18h30 : visite guidée et dimanche de 10h à 19h : visite libre et animations contact@chateaudegoulaine.fr +33 2 40 54 91 42 https://fr-fr.facebook.com/ChateaudeGoulaine/

