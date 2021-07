Nointot Nointot Nointot, Seine-Maritime Journées européennes du patrimoine au château de Baclair à Nointot Nointot Nointot Catégories d’évènement: Nointot

Seine-Maritime

Journées européennes du patrimoine au château de Baclair à Nointot Nointot, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nointot. Journées européennes du patrimoine au château de Baclair à Nointot 2021-09-18 – 2021-09-19

Nointot Seine-Maritime Nointot Au programme: – Visites guidées -démonstrations d’artisans -bistrots avec petite restauration dans les caves du château Au programme: – Visites guidées -démonstrations d’artisans -bistrots avec petite restauration dans les caves du château https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Baclair-747693618964767/ Au programme: – Visites guidées -démonstrations d’artisans -bistrots avec petite restauration dans les caves du château dernière mise à jour : 2021-07-18 par

Détails Catégories d’évènement: Nointot, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Nointot Adresse Ville Nointot lieuville 49.59839#0.47685