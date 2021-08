Caen Caen Caen, Calvados Journées européennes du patrimoine au Château Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Journées européennes du patrimoine au Château Caen, 18 septembre 2021, Caen. Journées européennes du patrimoine au Château 2021-09-18 – 2021-09-19

Caen Calvados Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, profitez d’animations gratuites proposées au Château par le Musée de Normandie.Le château, une forteresse millénaire – samedi 14h et 16h / dimanche 11h30, 14h et 16h

Visite commentée par un médiateur du musée de Normandie avec accès privilégié aux vestiges du donjonDurée 1h30Réservation obligatoire : mdn-reservation@caen.frDépart depuis l’église Saint-GeorgesComplot au château – samedi 14h

Enquête théâtralisée proposée par le musée de Normandie avec les comédiens de la compagnie AulofféeDès 8 ansDurée 1hRéservation obligatoire : mdn-reservation@caen.frDépart depuis l’église Saint-Georges

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Musée de Normandie – Ville-de-Caen / Philippe-Delval
dernière mise à jour : 2021-08-13

