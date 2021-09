JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU CENTRE D’ARTS Schorbach, 18 septembre 2021, Schorbach.

Le Centre d’Arts de Schorbach vous ouvre ses portes durant les Journées du Patrimoine:

Venez (re)découvrir le site culturel et ses expositions permanentes et temporaires, sans oublier le calendrier pour la paix et ses 365 personnalités taillées dans le grès.

Vous découvrirez également la nouvelle exposition “Regards” de l’artiste Valentine Clouët des Pesruches. Trente oeuvres sont exposées. La scénographie de l’exposition, imaginée par l’artiste, conjugue son imagination, son trait et sa technique, dans un rythme sobre et soutenu portant sur l’art contemporain.

Entrée libre et gratuite.

contact@centre-arts.fr +33 3 72 29 31 02 https://www.centre-arts.fr/

