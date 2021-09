Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU CASTELET Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Si la prison Saint-Michel est toujours fermée au public, le Castelet est accessible. Inscrite au titre des Monuments Historiques en 2011, cette partie administrative de la prison est devenue un centre d’interprétation. VISITE LIBRE Samedi et dimanche de 11h à 18h ATELIER – Découverte du graffiti au Castelet animé par Kputt (artiste graffeur)

