Creuse

Journées européennes du Patrimoine : Atelier-musée des cartons de tapisserie 2021-09-18 – 2021-09-18 Pont de la Terrade 1 rue de l'Abreuvoir

Aubusson Creuse

Pont de la Terrade. Samedi, visite guidée à 11h et 14h30.

Tarif préférentiel à 6 € A l'occasion des Journées du Patrimoine découvrez ou redécouvrez ce lieu unique qui vous dévoile la face cachée de la tapisserie : le «carton». Ce sont des huiles, des gouaches, des toiles d'après des thèmes d'inspiration classique de Boucher, Watteau, Fragonard, Oudry… Découverte d'une collection de cartons anciens, reconstitution d'un atelier traditionnel et visite de l'atelier de restauration unique en France.

