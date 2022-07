[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Atelier : le faire soi-même Ranville Ranville Catégories d’évènement: Calvados

Ranville

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Atelier : le faire soi-même Ranville, 17 septembre 2022, Ranville. [JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Atelier : le faire soi-même

Place du Major Jack Watson Salle Henri Robin Ranville Calvados Salle Henri Robin Place du Major Jack Watson

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-17 16:00:00

Salle Henri Robin Place du Major Jack Watson

Ranville

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine durable, 4 ateliers seront proposés par petits groupes : les bons gestes en cuisine (pour éviter le gaspillage), les bons gestes au jardin, les produits cosmétiques et d'entretien, création et réparation (couture, vélo, origami).

+33 2 31 78 76 08

