Bergerac Dordogne A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez un atelier jeune public: “croquis du paysage fluvial de Bergerac”. Durée: 1h30

Rendez-vous Place Barbacane.

