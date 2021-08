Argentré Argentré 53210, Argentré JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Argentré Argentré Catégories d’évènement: 53210

Argentré

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Argentré, 18 septembre 2021, Argentré. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 – 2021-09-18

Argentré 53210 Les journées européennes du patrimoine avec visite commentée de l’église Saint-Cyr et Sainte-Juliette du XIIe siècle. Horaires : 9h – 12h et 14h – 17h

Visite gratuite Visite commentée de l’église Saint-Cyr et Sainte-Juliette du XIIe siècle – Journées du Patrimoine https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ Les journées européennes du patrimoine avec visite commentée de l’église Saint-Cyr et Sainte-Juliette du XIIe siècle. Horaires : 9h – 12h et 14h – 17h

Visite gratuite dernière mise à jour : 2021-08-13 par

Détails Catégories d’évènement: 53210, Argentré Autres Lieu Argentré Adresse Ville Argentré lieuville 48.08401#-0.64159