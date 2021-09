Arette Arette Arette, Pyrénées-Atlantiques Journées Européennes du Patrimoine Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Maison du Barétous 2, rue Paul Ambille
Arette Pyrénées-Atlantiques

– 15h45 à 17h00 : Contes au moulin communal Durant les deux jours, des animations gratuites seront à découvrir : tonte de brebis, taille de pierre, exposition de vieux tracteurs, etc. – 9h00 à 10h30 : Visite guidée du musée

+33 5 59 88 90 82

