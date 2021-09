Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ARCHIVES MUNICIPALES Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ARCHIVES MUNICIPALES Saumur, 19 septembre 2021, Saumur. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ARCHIVES MUNICIPALES 2021-09-19 – 2021-09-19

Saumur Maine-et-Loire Visites guidées des espaces de conservation. Visite libre et guidée des locaux et présentation d’une sélection de documents entrés aux archives en 2020 et 2021. Visites guidées des espaces de conservation. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Ville Saumur lieuville 47.26302#-0.08032