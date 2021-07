Abbeville Archives et bibliothèque patrimoniale Abbeville, Somme Journées européennes du patrimoine Archives et bibliothèque patrimoniale Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

### Visite guidée des réserves Partez à la découverte des riches fonds de l’hôtel d’Emonville. Plusieurs dizaines de milliers d’ouvrages, de documents iconographiques, d’objets parfois, sans oublier les archives anciennes de la Ville y sont précieusement conservés. Ces visites ne sont proposées que rarement au public en raison des conditions de conservation des collections. Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 10H-12H et 14H-18H, départs toutes les heures (dernier départ à 17H) Gratuit Réservation obligatoire (Limitation à 8 personnes/visite) Renseignements et réservations : 03 22 24 95 16, [archives@abbeville.fr](mailto:archives@abbeville.fr) ### Exposition « Un aquarelliste du XIXe siècle sur notre territoire : Oswald Macqueron, de Condé-Folie à Cayeux-sur-Mer » Découvrez les 43 communes de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme à travers l’intéressante collection d’aquarelles d’Oswald Macqueron, datant du XIXe siècle. Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 7H30-20H Gratuit Visite libre dans le jardin de l’hôtel d’Emonville

Programme des Archives et de la bibliothèque patrimoniale Archives et bibliothèque patrimoniale 26 place Clemenceau Abbeville Abbeville Somme

