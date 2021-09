Arbrissel Arbrissel Arbrissel, Ille-et-Vilaine Journées européennes du patrimoine – Arbrissel Arbrissel Arbrissel Catégories d’évènement: Arbrissel

Venez découvrir l'héritage de notre commune à travers les âges, de l'église de Robert d'Arbrissel à l'artiste ALI dans notre livret-jeux disponible sur place tout le week-end. Le matin du samedi 18 septembre, la médiathèque vous propose des activités ludiques, gratuites, pour toute la famille. Sur réservation mediatheque.arbrissel@rafcom.bzh +33 2 99 96 22 45

Journées européennes du patrimoine – Arbrissel
2021-09-18
Médiathèque Espace Pierre et Marie Curie
Arbrissel, Ille-et-Vilaine