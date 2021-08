La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 28340, La Ferté-Vidame Journées Européennes du Patrimoine – animations découvertes – Parc de la Ferté-Vidame La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Catégories d’évènement: 28340

La Ferté-Vidame

Journées Européennes du Patrimoine – animations découvertes – Parc de la Ferté-Vidame La Ferté-Vidame, 18 septembre 2021, La Ferté-Vidame. Journées Européennes du Patrimoine – animations découvertes – Parc de la Ferté-Vidame 2021-09-18 16:30:00 – 2021-09-18 17:30:00

La Ferté-Vidame 28340 Partez à la découverte de ce domaine départemental et des hôtes illustres qui y ont vécu (Saint-Simon, De Laborde, Louis-Philippe). Depuis le premier château médiéval en passant par le magnifique domaine de style classique, vous découvrirez toute l’histoire des lieux qui a mené à son état actuel. Vous apprendrez également à connaître le duc de Saint-Simon, rendu célèbre pour avoir écrit ses fameux Mémoires, qui retracent sans détours les fastes de la cour de Versailles. Partez à la découverte de ce domaine départemental et des hôtes illustres qui y ont vécu (Saint-Simon, De Laborde, Louis-Philippe). tourisme@foretsduperche.fr +33 2 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr/ Partez à la découverte de ce domaine départemental et des hôtes illustres qui y ont vécu (Saint-Simon, De Laborde, Louis-Philippe). Depuis le premier château médiéval en passant par le magnifique domaine de style classique, vous découvrirez toute l’histoire des lieux qui a mené à son état actuel. Vous apprendrez également à connaître le duc de Saint-Simon, rendu célèbre pour avoir écrit ses fameux Mémoires, qui retracent sans détours les fastes de la cour de Versailles. office de tourisme dernière mise à jour : 2021-08-15 par

Détails Catégories d’évènement: 28340, La Ferté-Vidame Autres Lieu La Ferté-Vidame Adresse Ville La Ferté-Vidame