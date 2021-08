Lutzelhouse Lutzelhouse Bas-Rhin, Lutzelhouse Journées européennes du patrimoine : Ancienne forge de Lutzelhouse Lutzelhouse Lutzelhouse Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lutzelhouse

Journées européennes du patrimoine : Ancienne forge de Lutzelhouse Lutzelhouse, 18 septembre 2021, Lutzelhouse. Journées européennes du patrimoine : Ancienne forge de Lutzelhouse 2021-09-18 – 2021-09-18

Lutzelhouse Bas-Rhin Lutzelhouse Découvrez cette ancienne forge du 19ème siècle entièrement restaurée où le temps est resté figé et plongez-vous dans le travail quotidien du forgeron. Présentation de ce métier d’un autre temps et de ses outils de travail. +33 3 88 97 40 24 Découvrez cette ancienne forge du 19ème siècle entièrement restaurée où le temps est resté figé et plongez-vous dans le travail quotidien du forgeron. Présentation de ce métier d’un autre temps et de ses outils de travail. dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Lutzelhouse Autres Lieu Lutzelhouse Adresse Ville Lutzelhouse lieuville 48.5195#7.28826