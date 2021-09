Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – AMPHITHÉÂTRE GALLO-ROMAIN Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Le temps d’un week-end, l’amphithéâtre gallo-romain de Gennes reprend vie grâce à l’association AUGURA (Association Gennoise de Recherches Archéologiques) qui y organise visites guidées et visites théâtralisées. Considéré comme l’un des plus grands édifices de spectacle de l’ouest de la France, sa construction remonte au début du 2e siècle de notre ère sous le règne des empereurs Antonin. Visite libre ou visite guidée de 40 minutes. Le temps d’un week-end, l’amphithéâtre gallo-romain de Gennes reprend vie grâce à l’association AUGURA (Association Gennoise de Recherches Archéologiques) qui y organise visites guidées et visites théâtralisées. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

