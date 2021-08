Journées européennes du Patrimoine. Allauch, 18 septembre 2021, Allauch.

Journées européennes du Patrimoine. 2021-09-18 – 2021-09-19

Allauch Bouches-du-Rhône Allauch

Pour ces journées européennes du patrimoine, Allauch vous donne rendez-vous pour vous faire découvrir les pépites patrimoniales de son territoire.



La chapelle sera ouverte le samedi 18 septembre et le dimanche 19 septembre de 14 heures à 18 heures pour visites libres. Visites guidées proposées à 15h30 par Anne-Marie Merle-Nerguissian.

-Le samedi : les ex-voto parlent aux enfants.

-Le dimanche : les ex-voto de Notre-Dame du Château nous parlent.

Sur l’esplanade, entre 15heures et 17heures divers ateliers (vitrail, poterie …) seront proposés au jeune public. (NB: le samedi matin, il y aura la messe habituelle à 9 heures).



La bibliothèque proposera un jeu d’observation intitulé “à la découverte du vieux village” :

Munissez-vous du plan et du questionnaire disponibles le samedi à la bibliothèque et le dimanche au musée, puis suivez le parcours.

Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses pour tenter de remporter un livre et un abonnement à la bibliothèque.



Samedi 18 septembre à 10h30 :

Projection du film d’animation “l’homme qui plantait des arbres”, raconté par Philippe Noiret et réalisé par Frédérick Back, à partir de la nouvelle écrite par Jean Giono en 1953.

Créées en 1984 sous le nom de « Journées Portes ouvertes des monuments historiques » par le ministère de la Culture, elles ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine.

tourisme@allauch.com +33 4 91 10 49 20

