Alençon Alençon Alençon, Orne Journées européennes du patrimoine Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Journées européennes du patrimoine Alençon, 19 septembre 2021, Alençon. Journées européennes du patrimoine 2021-09-19 – 2021-09-19

Alençon Orne Alençon En raison de la situation sanitaire, les personnes majeures devront présenter un Pass sanitaire valide pour accéder à cette manifestation. Visites guidées des locaux des Archives départementales de l’Orne. Plusieurs visites guidées sont proposées afin de découvrir les coulisses de la conservation du patrimoine écrit du département : les espaces publics tels que la salle de lecture mais aussi les lieux habituellement fermés au public (les salles de tri, les ateliers de reliure et de photographie et les magasins de conservation des documents). Dans le hall d’accueil, deux expositions : la première consacrée au travail de l’ambrotypiste Alphonse Bernard Seny, la seconde au 500ème anniversaire de la mort de Marguerite de Lorraine (1463 – 1521). En raison de la situation sanitaire, les personnes majeures devront présenter un Pass sanitaire valide pour accéder à cette manifestation. Visites guidées des locaux des Archives départementales de l’Orne. Plusieurs visites guidées sont proposées… archives@orne.fr +33 2 33 81 23 00 http://www.archives.orne.fr/ En raison de la situation sanitaire, les personnes majeures devront présenter un Pass sanitaire valide pour accéder à cette manifestation. Visites guidées des locaux des Archives départementales de l’Orne. Plusieurs visites guidées sont proposées afin de découvrir les coulisses de la conservation du patrimoine écrit du département : les espaces publics tels que la salle de lecture mais aussi les lieux habituellement fermés au public (les salles de tri, les ateliers de reliure et de photographie et les magasins de conservation des documents). Dans le hall d’accueil, deux expositions : la première consacrée au travail de l’ambrotypiste Alphonse Bernard Seny, la seconde au 500ème anniversaire de la mort de Marguerite de Lorraine (1463 – 1521). dernière mise à jour : 2021-08-19 par Conseil départemental de l’Orne

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Autres Lieu Alençon Adresse Ville Alençon lieuville 48.43692#0.0954