Journées Européennes du Patrimoine Aigueperse, 18 septembre 2021, Aigueperse. Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 09:30:00 09:30:00 – 2021-09-18 16:30:00 16:30:00 Chantier Archéologique du futur Espace Enfance-Jeunesse 194 Grand Rue

Aigueperse Puy-de-Dôme Aigueperse Venez découvrir le site des fouilles archéologiques menées par l’INRAP en vue de la création du futur espace enfance-jeunesse de la communauté de communes Plaine Limagne. Visite commentée par les archéologues sur les vestiges découverts sur le site. auvergne-rhone-alpes@inrap.fr dernière mise à jour : 2021-09-01 par

