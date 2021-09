Rillé Rillé Indre-et-Loire, RILLE Journées Européennes du Patrimoine : AECFM Train de Rillé Rillé Rillé Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

RILLE

Journées Européennes du Patrimoine : AECFM Train de Rillé Rillé, 19 septembre 2021, Rillé. Journées Européennes du Patrimoine : AECFM Train de Rillé 2021-09-19 14:30:00 – 2021-09-19 18:30:00

Rillé Indre-et-Loire Rillé 5.3 5.8 EUR Parcours en train à vapeur au bord du lac et visite du dépôt.

Accès par la gare. Départ des trains toutes les 45 min à partir de 14h30. Accès gratuit. En fonction des directives sanitaires en vigueur à la date du 19 septembre.

A ce jour : Port du masque obligatoire et capacité maximale 50 person catherinejubault37@gmail.com +33 7 60 08 57 41 https://aecfm.fr/ Parcours en train à vapeur au bord du lac et visite du dépôt.

