> Visites guidées flash de l’abbaye (Durée : 30 min) de 10h30 à 11h30 et de 14h à 17h Samedi et dimanche. Départ à 10h30/11h/11h30/14h/14h30/15h/15h30/16h/16h30/17h

Sur réservation par téléphone, par mail ou sur place.

> Visites guidées de l’exposition Trésor d’art sacré avec la commissaire d’exposition – Anetta Palonka-Cohin : samedi et dimanche à 11h et 16h – (Durée : 1h). Jauge 30 pers.

Sur réservation par téléphone, par mail ou sur place.

> Découverte du jardin permacole : Échangez et posez vos questions à l’équipe du jardin permacole de l’abbaye. Samedi et dimanche de 14h à 18h.

> Troc’graines : Passionnés ou amateurs, venez échanger vos graines dans le jardin permacole. Samedi et dimanche de 14h à 18h.

Journées Européennes du Patrinoine à l’Abbaye Royale de l’Épau

