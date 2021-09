JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD : VISITE LIBRE Fontevraud-l’Abbaye, 18 septembre 2021, Fontevraud-l'Abbaye.

L’Abbaye Royale de Fontevraud est fondée en 1101 par Robert d’Arbrissel, un prédicateur itinérant d’origine bretonne, qui y fixe sa communauté. Trente-six abbesses, souvent de sang royal, se succèdent entre 1115 et 1792 à la tête d’un ordre double composé de moines et de moniales. En 1804, Napoléon décide de transformer l’Abbaye Royale en prison : à sept siècles de vie monastique succède un siècle et demi de vie carcérale, jusqu’en 1963.

Depuis, l’Abbaye Royale de Fontevraud conjugue patrimoine et création artistique contemporaine et propose chaque saison une programmation culturelle riche (concerts, expositions, parcours multimédia…).

Pour compléter votre découverte du site, poussez les portes du Musée d’Art Moderne qui présente une collection inédite de près de 900 œuvres issues de la donation de Martine et Léon Cligman.

Fondée au début du XIIe siècle, l’Abbaye royale de Fontevraud est la plus vaste cité monastique d’Europe conservée en l’état. Nécropole de la dynastie des Plantagenêt, elle abrite notamment les gisants d’Aliénor d’Aquitaine et de Richard Cœur de Lion.

