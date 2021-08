Longues-sur-Mer Abbaye de Longues Calvados, Longues-sur-Mer Journées Européennes du Patrimoine Abbaye de Longues Longues-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Longues-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine Abbaye de Longues, 17 septembre 2021, Longues-sur-Mer. Journées Européennes du Patrimoine

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Longues

[http://www.abbayedelongues.fr](http://www.abbayedelongues.fr)e-Marie est sélectionnée comme monument « emblématique » de la région Normandie pour le loto du patrimoine. Prêt à s’effondrer, le chœur sera ainsi restauré et la couverture du réfectoire des moines refaite, le tout d’ici à 2022, après un chantier évalué à 800 000 euros dont le financement est en cours de finalisation à travers des campagnes de levée de fonds originales. Vous aurez l’occasion de voir où en est l’avancement des travaux et de … parrainer une ardoise du choeur ! Tout se trouve désormais sur le site: www.abbayedelongues.fr

Droits d’entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans, tarif groupe 4€ à partir de 10 personnes. L’abbaye est classée monument historique en totalité..

Visite libre de l’Abbaye en cours de restauration dans le cadre de la Mission Bern Abbaye de Longues 15 rue de l’abbaye, Longues sur mer Longues-sur-Mer Abbaye Sainte-Marie Calvados

