Journées Européennes du Patrimoine – Abbaye de Coat Malouen Kerpert, 18 septembre 2021, Kerpert. Journées Européennes du Patrimoine – Abbaye de Coat Malouen 2021-09-18 – 2021-09-19 L’Abbaye de Coat Mallouen Abbaye de Coat Malouen

Exposition de deux artistes: KEVIN MONOT et ANNELISE NGUYÊN. La visite du site est libre .

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Kerpert Autres Lieu Kerpert Adresse L'Abbaye de Coat Mallouen Abbaye de Coat Malouen Ville Kerpert lieuville 48.40278#-3.10686