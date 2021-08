JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : ABBAYE D’ANIANE Aniane, 18 septembre 2021, Aniane.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : ABBAYE D’ANIANE 2021-09-18 – 2021-09-19

Aniane Hérault

Journées Européennes du Patrimoine 2021 – Programme Abbaye d’Aniane

Pass sanitaire obligatoire pour accéder aux activités ainsi qu’à la Cour d’honneur et au jardin.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre :

– Visite libre de la Cour d’Honneur, de la chapelle et du jardin, de 10h à 18h

– Démonstration – Atelier Taille de pierre, 10h-12h et 14h30-18h. Tous âges, sans inscription.

Venez vous initier en famille à la taille de pierre en présence d’artisans amoureux de leur métier

– Atelier Petit Archéologue à 10 et à 15h. A partir de 6 ans, sur inscription. Durée 1h.

A la manière des archéologues, les enfants sont invités à découvrir les techniques de fouilles et à mener l’enquête pour reconstituer une partie du passé de l’abbaye.

– Visite Guidée “La colonie pénitentiaire” à 10h et à 14h30. A partir de 16 ans. Sur inscription. Durée 2h.

Laissez-vous conter l’histoire de l’ancienne abbaye d’Aniane, à l’heure de se transformation en lieu de vie pour jeunes délinquants.

– Visite Guidée “Street Art” de l’Abbaye d’Aniane à 14h30. Tous âges, sur inscription. Durée 2h.

L’ancienne Abbaye d’Aniane est depuis quelques années réinvestie par l’art urbain. Elle est le terrain d’expression de nombreux graffeurs, dont le talentueux street-artiste Jeaze. Le temps d’une visite hors des sentiers battus, explorez les couloirs de ce lieu chargé d’histoire…

– Escape Game, avec la Compagnie des Jeux. 4 départs : à 14h30, 15h15, 16h et 16h45. Tous âges (jeunes enfants accompagnés), sur inscription. Durée 30min.

Trente minutes, six joueurs, trois clefs, une seule salle mais pas d’issue. Entre couloirs du temps et murs de l’abbaye, la tension est palpable.

– Visite Guidée de l’ancienne Abbaye d’Aniane, à 10h. A partir de 16 ans, sur inscription. Durée 2h.

Entrez dans l’ancienne abbaye d’Aniane et découvrez son passé mouvementé. Les portes de cet espace aux multiples vies vous sont exceptionnellement ouvertes. Voici une occasion unique d’explorer ce lieu en mutation !

Point de rendez-vous : Stand d’accueil à l’entrée de la Cour d’honneur.

Visites guidées et ateliers sur inscription : https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/

Renseignements : 04 67 57 58 83

