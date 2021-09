Saint-Thibault Saint-Thibault Côte-d'Or, Saint-Thibault Journées Européennes du Patrimoine : Abbatiale de Saint-Thibault Saint-Thibault Saint-Thibault Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Visite libre ou commentée. Une église bien énigmatique avec un choeur élancé de cathédrale gothique. A l'intérieur, la blancheur de la pierre ciselée et la luminosité issue des hautes fenêtres lancéolées tranchent sur les sombres boiseries du XVIIIe s. qui habillent la nef. Le retable d'autel en bois sculpté polychromé (XIVe s.) racontant la vie de saint Thibault. La chapelle Saint-Gilles ne sera pas ouverte cette année en raison de travaux.

