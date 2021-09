Saint-Chamond Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Journées Européennes du Patrimoine à vous de jouer avec la visite libre du restaurant municipal Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Journées Européennes du Patrimoine à vous de jouer avec la visite libre du restaurant municipal Saint-Chamond, 18 septembre 2021, Saint-Chamond. Journées Européennes du Patrimoine à vous de jouer avec la visite libre du restaurant municipal 2021-09-18 – 2021-09-18 Restaurant municipal 4 rue du Garat

Saint-Chamond Loire De 3 à 90 ans. Pour les moins jeunes, souvenez-vous et retrouvez vos 10 ans. Pour les plus jeunes, découvrez les jeux de vos grands-parents : ils n’avaient ni télévision, ni tablette, ni ordinateur. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

