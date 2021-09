Vendôme Vendôme Loir-et-Cher, Vendôme Journées européennes du Patrimoine à Vendôme et en Vendômois Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme Loir-et-Cher Journées européennes du Patrimoine à Vendôme et en Vendômois. Découvrez le patrimoine de Vendôme et du Vendômois à l’occasion des Journées du patrimoine. Voir le programme en téléchargement. Partez à la découverte des sites Vendômois pendant ces 2 jours consacrés au Patrimoine sur le thème « Patrimoine pour tous ». ot.vendome@wanadoo.fr +33 2 54 77 05 07 http://www.vendome-tourisme.fr/ Journées européennes du Patrimoine à Vendôme et en Vendômois. Découvrez le patrimoine de Vendôme et du Vendômois à l’occasion des Journées du patrimoine. Voir le programme en téléchargement. Service patrimoine ville de Vendôme dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Vendôme Adresse Ville Vendôme lieuville 47.80287#1.06319