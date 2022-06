Journées Européennes du Patrimoine : à travers le bourg d’Aubenton, 17 septembre 2022, .

Journées Européennes du Patrimoine : à travers le bourg d’Aubenton



2022-09-17 09:30:00 – 2022-09-18 18:00:00

Aubenton abritait une garnison à l’époque gallo-romaine. Les seuls vestiges en sont les élévations du chemin des Remparts . Plus tard, de l’enceinte de 1348, qui comptait 3 portes et 6 à 8 tours, il ne reste que deux tours. Il faut voir la tour de Chimay et le vieux quartier du Perchat et de là descendre la rue de la Filature jusqu’au Ton, avec coup d’oeil sur les vestiges de l’ancienne usine. Aller et retour par la ruelle de la Tour.

Les rives du Ton : une très agréable promenade le long de la rivière vous fera découvrir la tour Daniel sur la rive opposée.

Les ruelles : ruelle du Moustier, ruelle du Sac, ruelle du Sang, toutes bordées de hauts murs en pierre calcaire provenant des anciennes fortifications. Voilà des noms qui évoquent les tragiques épisodes des guerres, du 14ème au 16ème siècle. Vous les parcourrez par exemple en vous dirigeant vers la rue du Cimetière.

