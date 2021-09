Thomery Thomery Seine-et-Marne, Thomery Journées Européennes du Patrimoine à Thomery Thomery Thomery Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Thomery Seine-et-Marne Thomery Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la ville de Thomery à travers des visites guidées mais aussi des animations comme la dégustation de vin de Chasselas ou encore une projection de film. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

