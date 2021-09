JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À SAINTE-SUZANNE Sainte-Suzanne-et-Chammes, 18 septembre 2021, Sainte-Suzanne-et-Chammes.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À SAINTE-SUZANNE 2021-09-18 – 2021-09-18 Château-CIAP 1 rue Fouquet de la Varenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Courtes présentations signées des monuments du château suivi d’une mini-initiation à la LSF (Langue des Signes Française), ateliers de reconnaissance sonore (loto des animaux), expériences tactiles (animation autour de reproduction d’objets archéologiques) et séquences d’audiodescription s’enchaîneront tout au long du week-end en écho à la thématique annuelle « Patrimoine pour tous ».

Ateliers le samedi à 11h30, 15h30 et 17h30 et le dimanche à 11h30, 15h30 et 17h30. Durée: 30 min.

Gratuit, Pass sanitaire exigé.

Ateliers pratiques de sensibilisation au patrimoine

+33 2 43 58 13 00 http://www.chateaudesaintesuzanne.fr/

