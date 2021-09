Saint-Senoux Saint-Senoux Ille-et-Vilaine, Saint-Senoux Journées Européennes du Patrimoine à SAINT-SENOUX Saint-Senoux Saint-Senoux Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Senoux

Journées Européennes du Patrimoine à SAINT-SENOUX Saint-Senoux, 18 septembre 2021, Saint-Senoux. Journées Européennes du Patrimoine à SAINT-SENOUX 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Senoux Ille-et-Vilaine Saint-Senoux Place au Village : Week-end festif et animé

Samedi 18 14h à 15h30 – Changement climatique : où en sommes-nous ? + café débat;

14h à 18h – Anthony Sérazin, crieur de rue en habits de garde champêtre;

15h30 – Présentation de l’Appel à Projet de la Région Mobiliser les Bretonnes et les Bretons pour les transition dans lequel s’est engagée la municipalité;

15h à 18h – Atelier Fresque du Climat (espace Glenmor, sur inscription auprès de l’accueil, pass sanitaire obligatoire)

17h à 18h – Ateliers citoyens : Budget participatif et Jeunesse / Projet de caravane de quartiers

Dimanche 19 Toute la journée

Hoper par Stéphane Hardy, projets artistiques;

Anthony Sérazin, crieur de rue en habits de garde champêtre;

Marché de producteurs et d’artisans-créateurs;

Forum ouvert : apportez vos sujets afin d’en débattre ensemble;

10h à 11h30 – Changement climatique : où en sommes-nous ? + café débat;

11h30 à 12h – Présentation de l’appel à projet de la Région Mobiliser les Bretonnes et les Bretons pour les transition;

10h à 16h – Porteur de paroles;

11h15/13h15/16h15 – Scénettes Antre 2 Rires;

14h30 à 16h – Balade contée en gallo;

+33 2 99 57 86 20

16h30 à 17h30 – Ateliers Participatifs; dernière mise à jour : 2021-09-10 par

