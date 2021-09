Saint-Malo-de-Phily Saint-Malo-de-Phily Ille-et-Vilaine, Saint-Malo-de-Phily Journées Européennes du Patrimoine à SAINT-MALO-DE-PHILY Saint-Malo-de-Phily Saint-Malo-de-Phily Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo-de-Phily

Journées Européennes du Patrimoine à SAINT-MALO-DE-PHILY Saint-Malo-de-Phily, 18 septembre 2021, Saint-Malo-de-Phily. Journées Européennes du Patrimoine à SAINT-MALO-DE-PHILY 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Malo-de-Phily Ille-et-Vilaine Saint-Malo-de-Phily Lumière sur Emile Bernard : Célèbre peintre de l’école de Pont Aven Samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 13h et 14h à 18h – Eglise Exposition d’œuvres originales d’Emile Bernard;

Projection sur écran d’un diaporama;

Visites guidées à 11h et 15h (30min).

Uniquement samedi 18 septembre – Eglise À 17h00 Inauguration de la restauration des Fresques;

A 18h00 office religieux

Samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 13h et 14h à 18h – Salle Renoir Exposition « itinéraire d’un artiste » retraçant le parcours d’Emile Bernard

