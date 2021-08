JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À SAINT-JEAN-DE-FOS Saint-Jean-de-Fos, 18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Fos.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À SAINT-JEAN-DE-FOS 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19 17:00:00

Saint-Jean-de-Fos Hérault

Sam. et dim. de 10h à 18h : Visite libre d’Argileum.

Sam. et dim. de 10h30 à 12h et de 14h à 17h : Démonstrations de tournage d’une “Conscience” à Argileum. Découvrez le savoir-faire d’un potier professionnel.

Sam. et dim. : Ouverture des ateliers des artisans potiers et expositions. Découvrez la poterie traditionnelle et actuelle de Saint- Jean-de-Fos.

Samedi 18 à 15h : Visite guidée d’Argileum. Dans l’intimité d’un authentique atelier de potier du XIXe siècle, percez les secrets d’un savoir-faire ancestral. Une visite captivante pour petits et grands. Sur inscription*.

Sam à 14h30 et Dim. à 10h30 : Visite guidée du village médiéval qui abrite une tradition vieille de plus de 600 ans : la poterie vernissée. En sillonnant ses ruelles étroites et sinueuses, vous découvrirez son centre historique où la pierre calcaire est parsemée de touches de céramiques vertes.

Sur inscription*. Durée : 1h30. Rendez-vous à Argileum.

Renseignements : 04 67 56 41 96.

*Inscriptions, billetterie en ligne : https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr

dernière mise à jour : 2021-08-20 par