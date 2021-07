Plancy-l'Abbaye Plancy-l'Abbaye Aube, Plancy-l'Abbaye Journées Européennes du Patrimoine à Plancy-l’Abbaye Plancy-l’Abbaye Plancy-l'Abbaye Catégories d’évènement: Aube

Plancy-l'Abbaye

Journées Européennes du Patrimoine à Plancy-l’Abbaye Plancy-l’Abbaye, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Plancy-l'Abbaye. Journées Européennes du Patrimoine à Plancy-l’Abbaye 2021-09-18 – 2021-09-19

Plancy-l’Abbaye Aube Plancy-l’Abbaye +33 6 68 03 92 08 dernière mise à jour : 2021-05-04 par OT Nogentais

Détails Catégories d’évènement: Aube, Plancy-l'Abbaye Étiquettes évènement : Autres Lieu Plancy-l'Abbaye Adresse Ville Plancy-l'Abbaye lieuville 48.57084#3.96757